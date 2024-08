Φωτιά στον Βαρνάβα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Ωρες αγωνίας για τους κατοίκους

Δύσκολη είναι η νύχτα για τους κατοίκους πολλών περιοχών και οικισμών στη βορειοανατολική Αττική λόγω της ανεξέλεγκτης φωτιάς που ξέσπασε στον Βαρνάβα το μεσημέρι της Κυριακής.

«Παραμένει επικίνδυνη η κατάσταση στον Βαρνάβα», τόνισε χαρακτηριστικά το βράδυ της Κυριακής ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, καθώς, όπως είπε, η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια έχοντας προκαλέσει και ζημιές. «Οι κύριες γραμμές άμυνας έχουν αναπτυχθεί βόρεια στο Μικροχώρι Ωρωπού, ανατολικά στο Γραμματικό και νότια στη Σταμάτα», τόνισε ο ίδιος το βράδυ της Κυριακής.

Μέχρι τις 9 το βράδυ, εκδόθηκαν μηνύματα για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Σταμάτα, Μικροχώρι Ωρωπού, Γραμματικό, Ροδόπολη και Αμυγδαλέζα Σταμάτας.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εκδόθηκε ειδοποίηση «112» και στους κατοίκους Μαραθώνα το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα, ενώ λίγο πριν τις 11 εστάλη μήνυμα εκκένωσης και προς τους κατοίκους του Μαραθώνα.

Αργότερα, εκδόθηκε και νέο 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Ραπεντώσα να απομακρυνθούν προς Νέα Μάκρη, ενώ λίγα μόλις λεπτά πιο μετά και οι κάτοικοι του Διονύσου κλήθηκαν να εκκενώσουν προς Κηφισιά μέσω Λ. Διονύσου.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the areas of #Rodopoli and #Amigdaleza in #Stamata, evacuate towards #Kifisia.

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/yb2pzcD910

— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2024