Πυρκαγιές στην Αττική: Ποιες χώρες σπεύδουν να συνδράμουν

Στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την παροχή συνδρομής στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν την Αττική, έχουν προχωρήσει οι ελληνικές Αρχές.

Ηδη από το απόγευμα της Κυριακής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει αποστείλει αίτημα για την παροχή εναέριας και επίγειας συνδρομής.

Στο ελληνικό αίτημα έχουν ανταποκριθεί, μέχρι στιγμής, η Γαλλία, η Ιταλία και η Τσεχία, ενώ αναμένεται η οριστικοποίηση της συνδρομής από Ισπανία και Τουρκία.

Δείτε live τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Ειδικότερα, η Γαλλία ενισχύει τις επιχειρήσεις με την αποστολή ενός ελικοπτέρου τύπου Super Puma με κάδο, το οποίο αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ.

Από την πλευρά της, η Ιταλία έχει στείλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair, τα οποία αναμένεται να φτάσουν το πρωί της Τρίτης.

Τέλος, η Τσεχία αποστέλλει 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα, εκ των οποίων τα εννέα είναι υδροφόρα. Η άφιξή τους αναμένεται την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται πως τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενισχύουν ήδη 40 πυροσβέστες από τη Ρουμανία.

Fighting day&night against 🔥wildfires that rage #Attica region. 40 🇷🇴 firefighters&vehicles are deployed alongside their 🇬🇷 colleagues in a spirit of 🇪🇺 #solidarity& a continous effort to abate the flames.@IGSU_URGENTE_RO @CivPro_GR @pyrosvestiki @Vkikilias @MAIRomania @eu_echo pic.twitter.com/LPvFdm0KpW

— Embassy of Romania to the Hellenic Republic (@RomaniaInGreece) August 12, 2024