Ερυθρά Θάλασσα: «Περιβαλλοντικός κίνδυνος» το ελληνικό τάνκερ που δέχτηκε επίθεση

Η ναυτική αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, «Aspides», επισήμανε με ανακοίνωσή της ότι το τάνκερ «SOUNION», που δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης, αποτελεί περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Το πλήρωμά του το έχει εγκαταλείψει καθώς έπλεε ακυβέρνητο και έχει διασωθεί από γαλλικό πολεμικό πλοίο, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για εισροή υδάτων στο δεξαμενόπλοιο. Το πλήρωμα μεταφέρεται στο Τζιμπουτί.

Το ελληνικό δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος πολλαπλής επίθεσης με βλήματα και drones την Τετάρτη, στα ανοιχτά της πόλης-λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης από τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι όπως υποστηρίζουν επιτίθενται σε πλοία σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ανάρτησή της στο Χ η αποστολή «Aspides» επισημαίνει ότι «μεταφέροντας 150.000 τόνους αργού πετρελαίου, το MV SOUNION αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα και το περιβάλλον».

Η αποστολή αναφέρει επίσης ότι «ενώ πλησίαζε στην περιοχή, το πλοίο EUNAVFOR ASPIDES κατέστρεψε ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) που αποτελούσε άμεση απειλή για το πλοίο και το πλήρωμα. Ολοι οι επιβαίνοντες στο MV SOUNION διασώθηκαν στη συνέχεια και μεταφέρονται στο Τζιμπουτί, το πλησιέστερο ασφαλές λιμάνι».

«Η ζωή των ναυτικών και η ελευθερία στην ανοιχτή θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες και η προστασία τους αποτελεί βασικό στόχο της EUNAVFOR ASPIDES», προσθέτει.

Οι Χούθι, προς το παρόν, δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Το «MV SOUNION» είναι το τρίτο σκάφος που εκμεταλλεύεται η εταιρεία Delta Tankers με έδρα την Αθήνα και το οποίο δέχτηκε επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα αυτόν τον μήνα. Η επίθεση προκάλεσε φωτιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από το πλήρωμα, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

On August 21, the MV SOUNION, which had not asked for EUNAFVOR ASPIDES 🇪🇺 protection, came under an attack in the South Red Sea area and lost its engine power.

Following a request from the master, the operation dispatched a ship in order to rescue the crew.

While approaching… pic.twitter.com/gdSbTjmzRm

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 22, 2024