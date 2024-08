Σεισμός τώρα – Αισθητός στην Κρήτη

Σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 19.29, 71 χιλιόμετρα νότια του Ρεθύμνου και βορειοανατολικά της Γαύδου, σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων.

Είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στους νομούς Ρεθύμνου και Χανίων, αλλά και στο Ηράκλειο.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.7 occurred 74 km SW of #Tympáki (#Greece) 4 min ago (local time 19:29:52).

— EMSC (@LastQuake) August 28, 2024