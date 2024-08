Μια «ασημένια κουβέρτα» σκέπασε ελληνικό τουριστικό λιμάνι – Τα διεθνή ΜΜΕ για τα νεκρά ψάρια στον Βόλο

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι αποκαρδιωτικές εικόνες από το λιμάνι στον Βόλο όπου εδώ και μέρες χιλιάδες ψάρια επιπλέουν νεκρά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Διεθνή ΜΜΕ προσεγγίζουν το θέμα, αναδεικνύοντας το μέγεθος του και αναλύοντας τις αιτίες που το προκάλεσαν.

Ο Guardian αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «τουριστικό λιμάνι στην Ελλάδα έχει πλημμυρίσει με χιλιάδες νεκρά ψάρια». Σε άλλο σημείο του δημοσιεύματος τονίζεται: «Οι ειδικοί δηλώνουν ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από τις μεγάλες πλημμύρες του περασμένου έτους».

Το AFP δημοσιεύει φωτογραφίες από την περιοχή και αναφέρεται στη μάχη που δίνουν οι αρχές να απομακρύνουν τα νεκρά ψάρια από την επιφάνεια της θάλασσας. «Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μέρες», σημειώνει το δημοσίευμα.

Greek port grapples with flood of dead fish.

On one day alone, authorities removed 57 tons of the dead fish washed up on beaches near Volos. The cleanup effort is expected to take dayshttps://t.co/EUDn1IBKxj pic.twitter.com/xTqAusZY48

— AFP News Agency (@AFP) August 29, 2024