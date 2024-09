Συνεργασία για την προώθηση της έρευνας

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα λαμβάνουν για έρευνα χαμηλή χρηματοδότηση – και σίγουρα χαμηλότερη σε σχέση με άλλους επιστημονικούς τομείς. Αυτό και μόνο καταδεικνύει τη σημασία της σύμπραξης του αμερικανικού ιδρύματος για τη χρηματοδότηση των ανθρωπιστικών επιστημών (U.S. National Endowment for the Humanities – NEH) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Αμερικανών και Ελλήνων ερευνητών στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του NEH Shelly C. Lowe (Navajo) και η διευθύντρια του ΕΛΙΔΕΚ Κατερίνα Κουραβέλου υπέγραψαν μνημόνιο διαμόρφωσης ενός πλαισίου που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στην αμερικανική και ελληνική ερευνητική κοινότητα, μέσω της υποβολής προτάσεων από Ελληνες και Αμερικανούς ερευνητές και τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ. «Η Ελλάδα έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αντίληψη των Αμερικανών για τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία, και το NEH έχει χρηματοδοτήσει έρευνες και υποτροφίες στην ευρύτερη περιοχή από τότε που ιδρύθηκε ο οργανισμός», δήλωσε η Shelly C. Lowe (Navajo). «Τα έθνη μας συνδέονται μεταξύ τους μέσω της περιέργειας και των πλούσιων πολιτιστικών καταβολών των λαών μας. Μέσω αυτής της συνεργασίας με το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας, το NEH είναι υπερήφανο που θα διαθέσει πόρους για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ Αμερικανών και Ελλήνων ερευνητών. Πιστεύουμε ότι, δουλεύοντας μαζί, λαμπρά μυαλά και από τις δύο χώρες μπορούν να διερευνήσουν και να ανταποκριθούν στα πιο απαιτητικά παγκόσμια ζητήματα της εποχής μας», πρόσθεσε.

«Το ΕΛΙΔΕΚ περηφανεύεται ότι είναι το μοναδικό δημόσιο ίδρυμα στην Ελλάδα που χρηματοδοτεί έρευνα περιέργειας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα αν μπορούμε να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ ερευνητών από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν τομέα όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και το μέλλον για μια καλύτερη κατανόηση των πολιτισμών και των αξιών για πιο συμπεριληπτικές και δημοκρατικές κοινωνίες», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ιδρύματος, Ξένη Χρυσοχόου.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης τόνισε ότι «η διμερής συνεργασία μας στην έρευνα και την καινοτομία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, που μεταφράζεται σε αυξημένες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, δημιουργώντας εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτό το γόνιμο περιβάλλον, φτάνουμε σήμερα σε ένα ακόμη ορόσημο με αυτή τη συνεργασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερήφανες που είναι ο κατεξοχήν διεθνής εκπαιδευτικός εταίρος της Ελλάδας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στον χαιρετισμό που απέστειλε, ανέφερε ότι «τα τελευταία πέντε χρόνια η Ελλάδα έχει βελτιώσει αισθητά τη θέση της στη διεθνή σκηνή, είναι ξανά ένας άξιος και ισότιμος συνομιλητής και έχει καταστεί επίσης ένας ασφαλής και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός χάρη στο σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που έχει διασφαλιστεί από το 2019 έως σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν διαχρονικά βασικό στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας».

Για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προτάσεων το ΕΛΙΔΕΚ θα δώσει 250.000 ευρώ και το NEH 500.000 δολάρια. Οπως ανέφερε χθες στην «Κ» η κ. Κουραβέλου, οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων ερευνητών θα υποβληθούν τόσο στο NEH (https://www.grants.gov/) όσο και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΛΙΔΕΚ (https://portal.hfri.gr/) εντός του Νοεμβρίου 2024, και μέχρι τότε θα έχουν ανακοινωθεί οι όροι. Κατόπιν θα αξιολογηθούν, και από τον αριθμό όσων προκριθούν θα προκύψει το ανώτατο πλαφόν χρηματοδότησης κάθε πρότασης. Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2024 και από τους δύο φορείς.