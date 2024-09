Γιουβάλ Νόα Χαράρι στην «Κ»: Αν η μηχανή δημιουργήσει μια αίρεση;

– Είναι «εξωγήινη» με την έννοια ότι λαμβάνει αποφάσεις και παράγει ιδέες με έναν τρόπο ριζικά διαφορετικό από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι βασίζουν τις αποφάσεις τους σε έναν ή δύο κρίσιμους παράγοντες. Δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας καθετί που σχετίζεται κάπως με την απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Η ΑΙ έχει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό – απλά είναι αλλότριο. Το είδαμε με το Go: δεκάδες εκατομμύρια άτομα στην Ανατολική Ασία διατύπωναν στρατηγικές για το συγκεκριμένο παιχνίδι και ξαφνικά εμφανίζεται το Alpha Go και μέσα σε λίγες μέρες μαθαίνει να παίζει καλύτερα από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, αλλά και να αναπτύσσει στρατηγικές εντελώς αδιανόητες για το ανθρώπινο μυαλό. Το ίδιο πιθανώς θα συμβεί με τον πόλεμο, τα χρηματοοικονομικά, τη θρησκεία και τόσα άλλα πεδία. Αυτό δημιουργεί και θετικές προοπτικές – καινούργια φάρμακα, για παράδειγμα. Oσον αφορά τα καταστροφικά σενάρια, κάποια είναι εύκολο να τα φανταστούμε. Eνας δικτάτορας δίνει τον έλεγχο του πυρηνικού του οπλοστασίου στην ΑΙ, η οποία προκαλεί πυρηνικό πόλεμο· κάποιοι τρομοκράτες χρησιμοποιούν την ΑΙ για να συνθέσουν έναν νέο ιό και να προκαλέσουν μια επιδημία. Αλλά η φύση της ΑΙ ως ανεξάρτητου δρώντος σημαίνει ότι μπορεί να θέσει σε κίνηση εκατοντάδες επικίνδυνα σενάρια τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Και μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό τέτοιων δρώντων – στις ένοπλες δυνάμεις όπου θα επιλέγουν τους στόχους στρατιωτικών επιχειρήσεων, στην οικονομία όπου θα συμμετέχουν σε αγοραπωλησίες και θα επινοούν νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, στα δικαστήρια όπου θα ορίζουν τις ποινές των κατάδικων… Δεν μιλάω για χολιγουντιανά σενάρια με ρομπότ που πυροβολούν ανθρώπους, αλλά θεωρώ ότι η ισχύς αυτή θα πρέπει να μας κάνει να ρυθμίσουμε πολύ πιο προσεκτικά την τεχνητή νοημοσύνη και να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο της δίνουμε τόσο μεγάλη εξουσία επί της ζωής μας.

Ο Γιάννης Παλαιολόγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, από όπου έλαβε πτυχίο Πολιτικής, Φιλοσοφίας και Οικονομικών και μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία. Έχει εργαστεί ως αρχισυντάκτης ειδικών εκδόσεων στην εφημερίδα City Press (2006-9) και διευθυντής στην εφημερίδα Free Sunday (2009-2012). To 2014 εκδόθηκε το βιβλίο του «The Thirteenth Labour of Hercules» με θέμα την ελληνική κρίση (Portobello Books, Λονδίνο). Ακολούθησε η ελληνική έκδοση (Εκδόσεις Εστία). Αρθρογραφεί στην Wall Street Journal, ενώ έχει συνεισφέρει άρθρα σε άλλα διεθνή μέσα, όπως η Washington Post, οι Financial Times και το Politico Europe, τα περιοδικά Time, New Republic και American Prospect. Το 2012 ήταν ο πρώτος νικητής του ελληνικού διαγωνισμού οικονομικής δημοσιογραφίας της Citi, για ρεπορτάζ του με θέμα τις διαπραγματεύσεις για το PSI. Εκπροσώπησε την Ελλάδα ως Marshall Memorial Fellow για την περίοδο 2015-6. Εκτός δημοσιογραφίας, ήταν συν-σεναριογράφος το θεατρικού «Μαμά Ελλάδα2» (2009-10), μία σάτιρα για τη διαφθορά και τη μη κάθαρση στη σύγχρονη Ελλάδα που έλαβε εκτεταμένη κάλυψη από το διεθνή Τύπο. Ήταν επίσης ο βασικός συντελεστής της εκδήλωσης «K Inspiration» για τα 100 χρόνια της Καθημερινής (2019). Είναι ανταποκριτής της Καθημερινής και του ΣΚΑΪ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα...

Τελευταία άρθρα: