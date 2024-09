Eurostat: Μετά τα 30 εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα

Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι μετά τα 30 χρόνια, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση το εγκαταλείπουν –κατά μέσο– όρο μετά τα 26, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, το 2023, οι νέοι σε όλη την Ε.Ε. εγκατέλειψαν το γονικό σπίτι τους κατά μέσο όρο σε ηλικία 26,3 ετών, από 26,4 ετών το 2022.

Περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους αργούν να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους οι Κροάτες, οι Σλοβάκοι και οι Ελληνες. Ειδικότερα, ο υψηλότερος μέσος όρος ηλικιών, 30 ετών και άνω, καταγράφηκε στην Κροατία (31,8 ετών), τη Σλοβακία (31), την Ελλάδα (30,6), την Ισπανία (30,4), τη Βουλγαρία και την Ιταλία (30 ετών). Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες, όλες κάτω των 23 ετών, καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Σουηδία και τη Δανία (και οι δύο 21,8) και την Εσθονία (22,8). Ακολουθούν η Ολλανδία (23,3 έτη), η Γαλλία (23,7) και η Γερμανία (23,9).

In 2023, young people across the EU left their parental home on average at the age of 26.3 years. 🏡

Highest average age, 30 years or above, was recorded in:

🇭🇷Croatia (31.8 years)

Lowest average age, under 23 years old, in:

🇫🇮Finland (21.4 years)

