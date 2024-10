Tesla: Το Cybertruck παρκάρει στην Ελλάδα

Η Tesla ανακοίνωσε πως το ηλεκτροκίνητο μοντέλο Cybertruck θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Αρχής γενομένης από αυτήν την εβδομάδα, το Cybertruck θα εκτεθεί σε διάφορα σημεία της Αθήνας, δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να δουν από κοντά το όχημα και να μάθουν περισσότερα για τις προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και τη μηχανική του, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να κάνουν test drive στα υπόλοιπα οχήματα της Tesla.

Το Cybertruck θα κάνει το «ντεμπούτο» του στην Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου, στην έκθεση Auto Athina 2024 όπου και θα εκτεθεί έως τις 13 του μηνός. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο κατάστημα της Tesla Athens όπου και θα παραμείνει από τις 14 έως τις 19 του μηνός.

Αναλυτικά οι περιοχές και οι εκδηλώσεις της «περιοδείας» του Cybertruck εδώ.

Ο φουτουριστικός σχεδιασμός του Cybertruck αντλεί έμπνευση από την αισθητική του Cyberpunk, όπως αυτή εκφράστηκε κυρίως στις ταινίες Blade Runner και The Spy Who Loved Me. Η έκδοση του Cybertruck με την ονομασία Cyberbeast επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα.

Για πρώτη φορά, η Tesla εισήγαγε την τεχνολογία Powershare που επιτρέπει την αμφίδρομη μεταφορά ενέργειας για τη φόρτιση οποιασδήποτε συσκευής, άλλων ηλεκτρικών οχημάτων, ακόμα και για την τροφοδοσία ενός σπιτιού μέσω της θύρας φόρτισης.