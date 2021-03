Με καλιφορνέζικο στιλ

Κλειστά τα σχολεία στην Ιταλία και η δεκάχρονη Fiammetta κάνει τα μαθήματά της κάτω από τον γαλανό ουρανό και παρέα με το κοπάδι του πατέρα της στο Caldes στα βόρεια της χώρας. Martina Valentini - Val di Sole press office/ Handout via REUTER

Την βοήθεια ενός ελικοπτέρου χρειάστηκε το ζευγάρι προκειμένου να φτάσει στην εκκλησία της πόλης τους καθώς η γέφυρα που οδηγούσε προς εκεί καλύφθηκε με νερό. Τεράστιες ποσότητες υδάτων έχουν καλύψει περιοχές, δημιουργώντας καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον αλλά και σε ιδιοκτησίες στην Αυστραλία. Οσο για το ζευγάρι επέστρεψε στην πλημμυρισμένη γέφυρα του Port Macquarie για να φωτογραφηθεί ως ανάμνηση των δυσκολιών που αντιμετώπισε για την επισημοποίηση του έρωτά τους. AMANDA HIBBARD, KATE FOTHERINGHAM /via REUTERS

«Absorbed By Light» ονομάζεται το γλυπτό της Gali May Lucas που μοιάζει σαν να πάγωσε μια στιγμή της καθημερινότητας μας στον χρόνο. Το έργο είναι ένα από αυτά που θα εκτεθούν στο «River of Light Trail» του Λίβερπουλ. REUTERS/Phil Noble