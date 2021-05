Πόσο τυχεροί

Μεγάλη η διοργάνωση στο SoFi Stadium της Καλιφόρνια με το χαρμόσυνο μήνυμα: «Vax Live: The Concert to Reunite the World». Η επανένωση των οικογενειών, των φίλων, της κοινότητας γενικότερα τώρα που μπορούμε λόγω των εμβολίων, είναι μια μεγάλη γιορτή όπως μεγάλα είναι και τα αστέρια που βρέθηκαν εκεί σε μια συναυλία που θα μεταδοθεί στις 8 Μαΐου. Ανάμεσα σε αυτούς και η τραγουδίστρια Jennifer Lopez μαζί με την μητέρα της Guadalupe Rodrguez. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)