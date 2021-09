Just do it!

Ηταν το πρώτο πράγμα που έκαναν παρελαύνοντας προς την Καμπούλ. Εφαγαν παγωτό και έπαιξαν στα αυτοκινητάκια του Λούνα Παρκ. Φαίνεται ότι τελικά ίσως είναι από τις λίγες αποδεκτές απολαύσεις του καθεστώτος που στήνουν οι Ταλιμπάν, καθώς παίρνουν τα όπλα τους και συνεχίζουν να κάνουν τις βόλτες τους στα μικρά αυτοκινητάκια και στην σκοποβολή με δώρο λούτρινα. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.