Θέαμα για εξερεύνηση

Το πρόγραμμα λέγεται VIRUP ( Virtual Reality Universe Project) και χτίζει σε πραγματικό χρόνο μια τρισδιάστατη εικόνα του γαλαξία με βάση τις λεπτομερέστερες καταγραφές που έχουμε κάνει για το διάστημα και την προβάλει σε 360 μοιρών πανοραμική οθόνη. Φυσικά αυτό δεν έγινε μόνο του, συμμετείχαν προγραμματιστές όπως ο εικονιζόμενος Hadrien Gurnel, της εταιρίας EPFL (Swiss Federal Institute of Technology), το Laboratory for Experimental Museology (eM+) αλλά και το Laboratory of Astrophysics (LASTRO). Τουλάχιστον για εμάς που δεν έχουμε τα χρήματα για διαστημικό τουρισμό, είναι μια ανακούφιση. EPA/LAURENT GILLIERON