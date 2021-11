Μια ωραία ημέρα

Μετά το υποβρύχιο υπουργικό συμβούλιο που είχε κάνει η κυβέρνηση το 2009 στις Μαλδίβες με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, καθώς από την αύξηση της στάθμης των υδάτων κάποιες χώρες κινδυνεύουν περισσότερες από άλλες, ήρθε η σειρά του Τουβαλού. Ετσι ο υπουργός Εξωτερικών αλλά και Δικαιοσύνης και Επικοινωνίας Simon Kofe του μικρού κράτους του Ειρηνικού, έστειλε το μήνυμα του με αυτόν τον τρόπο στην σύνοδο για το κλίμα. Courtesy Tuvalu's Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs / Social Media via REUTERS