Μετά τις υπογραφές

Τεράστιο το πρόβλημα της έλλειψης βιταμίνης D στους ανθρώπους και οι ερευνητές στο John Innes Centre της Βρετανίας ανέλαβαν δράση. Εφτιαξαν τις πρώτες ντομάτες που βοηθούν στην δημιουργία της βιταμίνης στον οργανισμό με την κατανάλωσή της και την παρουσίασαν στο κοινό. Phil Robinson at the John Innes Centre/Handout via REUTERS