Τα νιάτα στις διαδηλώσεις

Είναι μάλλον απίθανο τα παιδιά να την ζητήσουν αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι πολλοί γονείς την αγαπούν. Ισως επενδύοντας σε αυτό το αγοραστικό κοινό αλλά και για λόγους συλλογών, η Barbie Tina Turner με ντύσιμο από το μουσικό βίντεο του διάσημου τραγουδιού της «What's Love Got to Do with It» έχει ξεκινήσει να πωλείται στα καταστήματα παιχνιδιών. AP Photo/Ted Shaffrey