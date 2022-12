Σκιές που ταξιδεύουν

Τα έργα του είναι πάντα εντυπωσιακά. Αυτή την φορά ο καλλιτέχνης Olafur Eliasson βρέθηκε στην Ντόχα του Κατάρ και συγκεκριμένα στην έρημο στην περιοχή Al Zubarah με αφορμή την διοργάνωση του Μουντιάλ. Εκεί παρουσιάζεται το έργο του «Shadows travelling on the sea of the day» μια συστάδα δαχτυλιδιών που δημιουργούν σκίαση ενώ οι καθρέπτες που βρίσκονται στο κάτω μέρος τους δημιουργούν τις απαραίτητες οφθαλμαπάτες για αυτή την τεχνητή όαση.

REUTERS/Fabrizio Bensch

Εδώ και 60 χρόνια

Στην θάλασσα πήγαν στην Κρήτη αλλά και στην Μάλτα από όπου και η φωτογραφία. Στην Silema ο υδράργυρος να σκαρφαλώνει τους 20 βαθμούς δημιουργώντας ρεκόρ με την πιο ζεστή ημέρα του Δεκέμβρη εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Τρομερός Δεκέμβρης

Στο Κίεβο από την άλλη εκτός από το κρύο οι κάτοικοι είχαν να αντιμετωπίσουν μια ημέρα βομβαρδισμών με τα καταφύγια και τους σταθμούς να γεμίζουν κόσμο που περίμεναν να σιγήσουν οι σειρήνες για να επιστρέψουν στην στρεβλή καθημερινότητά τους.

EPA/ROMAN PILIPEY

Μια έκπληξη

Η μις Νέα Υόρκη αριστερά δεν δυσανασχέτησε καθόλου που η Μις Γουισκόνσιν είναι τελικά η νέα μις Αμέρικα στα καλλιστεία που έγιναν στο καζίνο Mohegan Sun του Κονέκτικατ.

AP Photo/Steven Senne

Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων

Με εισαγωγή που θυμίζει τελικό αγώνα μποξ, με χέρια απλωμένα και ασφάλεια, έφτασε ο Peter Wright ντυμένος όμως σαν τον Γκρίτς το ξωτικό, μιας και τα Χριστούγεννα είναι κοντά. Ο Σκωτσέζος Wright θα αγωνιστεί ενάντια στον Mikey Mansell από την Βόρεια Ιρλανδία στο συναρπαστικό παγκόσμιο πρωτάθλημα darts που έλαβε χώρα στο Λονδίνο.

EPA/TOLGA AKMEN