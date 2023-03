Καθάρισε ο δήμαρχος

Εξαλος ο δήμαρχος της πόλης- κόσμημα Φλωρεντίας Dario Nardella (αριστερά) με τους ακτιβιστές των περιβαλλοντικών οργανώσεων Ultima Generazione, Scientist Rebellion και Vigils against deaths at sea, που έριξαν πορτοκαλί μπογιά στο Παλάτσο Βέκιο, το ιστορικό κτίριο και δημαρχείο της πόλης. Στις δύο εικόνες που διανεμήθηκαν από το γραφείο του δημάρχου, στην πρώτη τραβά ένα διαδηλωτή μακριά από το κτίριο (αφού έχει ψεκάσει με χρώμα) και στην δεύτερη έχει πάρει μια βούρτσα και μαζί με τους υπαλλήλους καθαριότητας του δήμου προσπαθεί να αποκαταστήσει την ζημιά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα διάφορες οικολογικές οργανώσεις έχουν επιλέξει εξαιρετικά επιθετικές τακτικές για να διαμαρτυρηθούν, όπως πετώντας χρώματα πάνω σε έργα τέχνης, πάντα όμως όταν αυτά καλύπτονται με γυαλί ή όπως στην περίπτωση του Παλάτσο, με χρώματα που πλένονται. EPA/MUNICIPALITY OF FLORENCE PRESS OFFICE

REUTERS/Tom Little

Δεν πετάμε τίποτα

Οι εργαζόμενοι του εστιατορίου Spill στο Μάλμε της Σουηδίας έχουν λίγη περισσότερη δουλειά στο καθάρισμα των συστατικών από άλλα εστιατόρια. Οι πρώτες ύλες δεν αγοράζονται σύμφωνα με την άριστη ποιότητά τους και τις άψογες προδιαγραφές τους αλλά είναι αποκλειστικά από τρόφιμα που είναι έτοιμα να πεταχτούν από τις αγορές αλλά απόλυτα ασφαλή για κατανάλωση στο πλαίσιο της οικολογικής συνείδησης ότι δεν πρέπει να πετάμε τίποτα.

Karen Webber/Handout via REUTERS

Η άσκηση είναι διασκέδαση

Κατάκοποι, ταλαιπωρημένοι, έχουν κάτσει σε καρέκλες που έχουν κουβαλήσει οι ίδιοι. Ο μαραθώνιος «Τhe Tunnel» δεν είναι παίξε γέλασε και οι διοργανωτές παρότι πληρώνονται παρέχουν τα απολύτως απαραίτητα (θα υπάρχει νερό αλλά φέρτε την κούπα σας). 322 χιλιόμετρα (!) έκαναν οι συμμετέχοντες σχεδόν στο απόλυτο σκοτάδι μέσα το Combe Down Tunnel του Bath στην Βρετανία