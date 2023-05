Για το τσίρκο

Στην γειτονιά Λάπα του Ρίο ντι Τζανέιρο οι ακροβάτες περπατούν κάθετα. Αφορμή είναι το έκτο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου στην πόλη, με μεγάλη αγωνία και ανάγκη των διοργανωτών και συμμετεχόντων να διατηρηθεί η μορφή αυτή τέχνης φέρνοντας καινούργιες φόρμες και θεάματα σε μια παλαιά φόρμα διασκέδασης.EPA/Antonio Lacerda

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

News of the World

Αν και σε σκίτσο, κοσμούσε το εξώφυλλο του αλμπουμ των Queen, «News of the World». Το αντίγραφο του Frank the Robot ανήκε στον τραγουδιστή του συγκροτήματος Φρέντι Μέρκιουρι και θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Bonham’s σε μια δημοπρασία αντικειμένων με τίτλο «Ροκ, ποπ και κινηματογράφος». Από όλα τα αντικείμενα όμως φαίνεται ο Φρανκ να είναι το δημοφιλέστερο.

EPA/KIM LUDBROOK

Arnold Classic Africa

Ετσι έχουν ονοματίσει το αθλητικό φεστιβάλ του Γιοχάνεσπουργκ που περιλαμβάνει 45 διαφορετικά αθλήματα, από πολεμικές τέχνες μέχρι… ζούμπα. Βέβαια και εξαιτίας του ονόματός του, σημαντικό κομμάτι έχει το μπόντι μπίλντινγκ με τους αθλητές να διαγωνίζονται για το καλύτερο γυμνασμένο σώμα με το απαραίτητο «μπογιάτισμα» για να διαγράφουν καλύτερα οι μυς.

REUTERS/Denis Balibouse

Ελπίδες για αισθήσεις

Μια καινούργια τεχνολογία θα έχουν για βοηθό οι άνθρωποι που έχουν χάσει κάποιο χέρι όπως ο Fabrizio Fidati που ένα ατύχημα του στέρησε το χέρι του πρίν από 25 χρόνια. Τώρα με την βοήθεια αισθητήρων που εφαρμόζει ο Jonathan Muheim στο Ελβετικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, ο Fabrizio θα έχει την δυνατότητα να νιώθει την ζέστη των αντικειμένων που πιάνει με το τεχνητό του άκρο.