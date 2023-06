Εγώ, εσύ και τα μπαλόνια

Ξεκινά το Διεθνές Φεστιβάλ του Μάντσεστερ και το κάνει με μια εντυπωσιακή έκθεση της προβεβλημένης και αγαπημένης Ιαπωνέζας Γιαγιόι Κουσάμα με την εγκατάσταση «You, Me and The Balloons» που σε βάζει στην κυριολεξία μέσα στο εικαστικό, μοναδικό της σύμπαν. REUTERS/Phil Noble

EPA/FERNANDO DÍAZ

Μπάνιο σε κοκκινέλι

Είναι μια από τις πολλές παραδόσεις της Ισπανίας που δεν έχει αλλάξει και διατηρείται στο χρόνο. «Η μάχη του κρασιού» ξεκινά το πρωί στο χωριό του Haro στην βόρεια Ισπανία το τέλος του Ιούνη. Αυτή την φορά συμμετείχαν τουλάχιστον 6.000 άτομα, ντυμένα με λευκά και ένα κόκκινο μαντήλι στο λαιμό, όπως περίπου ντύνονται και στην γιορτή του Σαν Φερμίν με το κυνηγητό των ταύρων, και πέταξαν ο ένας τον άλλο τουλάχιστον 30.000 λίτρα κρασιού, χωρίς φυσικά να υπολογίσουν αυτά που ήπιαν.

AP Photo/Czarek Sokolowski

Το μπάνιο του ελέφαντα

Είναι μια σπάνια ευκαιρία. Βοήθησε φυσικά η ζέστη που επικρατεί αυτές τις ημέρες στην Πολωνία και συγκεκριμένα στο Lodz, όπου βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος και έδωσε την ώθηση στους ελέφαντες να κάνουν την βουτιά τους και να προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα με το κολύμπι τους στους επισκέπτες του κήπου.

EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Διαβάζοντας στο Μπουένος Αϊρες

Ναι, η εικόνα ενός ανθρώπου που ακόμη απολαμβάνει το διάβασμα του βιβλίου του σε δημόσιο χώρο είναι πια σπάνια. Ισως φταίει ότι η κουλτούρα του βιβλίου στην Αργεντινή ήταν πάντα υψηλή με την πρωτεύουσα να καμαρώνει ότι έχει μερικά από τα ωραιότερα βιβλιοπωλεία του κόσμου.

REUTERS/Benoit Tessier

Αγνοώντας την θέα

Τα καλά του φορά ο Πύργος του Αϊφελ, αλλά κανείς από τους εικονιζόμενους δεν συγκινείται από τις λάμψεις του καθώς προτιμά την λαμπρότητα της οθόνης του κινητού του, στο πανέμορφο Παρίσι.