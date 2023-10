Στο πλαίσιο των Ασιατικών Αγώνων που διεξάγονται στο Hangzhou της Κίνας έγιναν και οι προκριματικοί στο breakdancing. Στην φωτογραφία η Yang Jia Li από την Ταϊβάν στην διάρκεια της προσπάθειάς της για μια θέση στους τελικούς.

REUTERS/Toby Melville

Βρετανικό Chardonnay

Κάτω από τον ζεστό ακόμη ήλιο μαζεύεται η παραγωγή των σταφυλιών στο Chapel Down’s, κοντά στο Maidstone της Βρετανίας.

REUTERS/Mariana Nedelcu

Σαν σταρ του ποδοσφαίρου

Πρόβες και άλλες πρόβες κάνουν οι ακροβάτες του φημισμένου Cirque du Soleil. Σκοπός τους να καταφέρουν να αντιγράψουν ακριβώς τις τρίπλες του άσσου Λιονέλ Μέσι για την νέα παράσταση που θα αναβάσουν με αποκλειστική έμπνευση τον διάσημο ποδοσφαιριστή και τίτλο «Messi 10» στο Μπουένος Αϊρες.

AP Photo/Kin Cheung

Πολλά λεφτά

Ενα σπάνιο πίνακα (ανάμεσα τους πολλούς) θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie’s αυτόν τον μήνα στο Λονδίνο. Ο εικονιζόμενος «I am Become Death, Shatterer of Worlds» του Αγγλου καλλιτέχνη Damien Hirst ανεμένεται να αγγίξει μέχρι και τα 3 εκατομμύρια δολλάρια.