Να μην ξεχνάμε

Είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές στην Λατινική Αμερική με το Μεξικό να αποτελεί την κορύφωση των εορτασμών. Οχι όμως ότι άλλες υστερούν, όπως στην Γουατεμάλα από όπου και η φωτογραφία με τον μαριάτσι να παίζει μουσική σε νεκροταφείο της πρωτεύουσας στην διάρκεια της ημέρας των νεκρών. Ισως μια από τις πιο σπουδαίες στιγμές αποτύπωσης αυτής της παράδοσης αποτελεί η ταινία Coco της Pixar του 2017 και παραδόξως είναι για όλη την οικογένεια.

Nilufar Arkin via AP

Τσάντλερ Μπινγκ

Το ζευγάρι από την Κίνα φωτογραφίζει το πανομοιότυπο τατουάζ στα μπράτσα τους. Είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην σειρά «Φιλαράκια» όπου για πρώτη φορά ο χαρακτήρας του Τσάντλερ λέει στην Μόνικα ότι την αγαπά. Στο πλάι του τατουάζ υπάρχουν οι στίχοι από το τραγούδι των τίτλων της σειράς «I’ll be there for you». H Nilufar Arkin ο σύζυγός της αλλά και εκατομμύρια στον πλανήτη θρηνούν με τον τρόπο τους τον αγαπημένο ηθοποιό Μάθιου Πέρι που επέδρασε με τέτοια δύναμη στην ζωή τους.

REUTERS/Anushree Fadnavis

Διαρροή

Σε μια δύσκολη λόγω της περιβαλλοντικής ρύπανσης ημέρας στο Νέο Δελχί, ένας άνδρας κάνει το υπαίθριό του μπάνιο σε αγωγό νερού, με την ύπαρξη της μπανιέρας από κάτω μάλλον να μαρτυρά ότι η διαρροή μετρά μήνες εκεί.