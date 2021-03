«ΤHE TAP» – A TEDxAthens Podcast: Ο Louie Psihoyos μιλάει για την πανδημία, τα ζώα και την κλιματική αλλαγή

Ο σκηνοθέτης, φωτογράφος και βραβευμένος με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ του «The Cove» Louie Psihoyos, μιλάει στο TEDxAthens για την πανδημία, τα ζώα, την κλιματική αλλαγή και την plant-based διατροφή και πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.

Μιλάμε επίσης για το «Game Changers» στο Netflix, τα Projection Events (και σε παγκόσμια αποκλειστικότητα μια είδηση που δεν μοιράστηκε ούτε στο podcast του Joe Rogan) και για την επόμενη ταινία του, «Act Like a Holy Man», με τον Δαλάι Λάμα και τον Desmond Tutu.

Ο Louie μας εμπνέει να προβληματιστούμε για το μέλλον του πλανήτη μας μέσα από τις ταινίες του και να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά.

