«ΤHE TAP»-A TEDxAthens Podcast: Ο Βασίλης Σκουντής μιλάει για τον αθλητισμό αλλά και την προσωπική του πορεία

Ο Βασίλης Σκουντής είναι αθλητικός δημοσιογραφός και σπορτκαστερ από το 1978. Είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έχει παρακολουθήσει όλα τα Φάιναλ Φορ της Ευρωλίγκας του μπάσκετ (από το 1988 και εντεύθεν), ενώ έχει καλύψει έξι διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, οκτώ Παγκόσμια Πρωταθλήματα Μπάσκετ, 15 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Μπάσκετ, 3 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Υγρού Στίβου, 5 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Υγρού Στίβου, 2 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Στίβου, τρεις διοργανώσεις Μεσογειακών Αγώνων (1983, 1993, 1997), σειρές τελικών και Αll Star Games του ΝΒΑ και πολλές άλλες διοργανώσεις παγκοσμίου βεληνεκούς σε διάφορα αθλήματα. Όμως ο ίδιος δηλώνει πάνω από όλα ότι η προτίμηση του είναι το γράψιμο.

Εμείς φυσικά αναγνωρίζουμε και την μπαρουτοκαπνισμένη φωνή του που έχει "ντύσει" και συνοδέψει ιστορικές στιγμές του ελληνικού αθλητισμού που έχουν χαραχτεί στην συλλογική μας μνήμη. Μιλήσαμε μαζί του για την πορεία του, για στιγμές, ιστορίες κι ανθρώπους που έχει ξεχωρίσει καθώς και για πολλά θέματα γύρω από τον αθλητισμό κι όχι μόνο.

Μιας που το επεισόδιο ηχογράφηθηκε πριν το Final Four της Ευρωλίγκας, κάναμε μέχρι και προβλέψεις που μπορείτε να ακούσετε σήμερα αν βγήκαν αληθινές.

THE TAP - A TEDxAthens podcast is powered by iStorm