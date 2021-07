«ΤHE TAP»-A TEDxAthens Podcast: Ο Θεόδωρος Παπακώστας μιλά για τις επιδημίες στην αρχαιότητα

Χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ;

Σε αυτό το ερώτημα κι άλλα πολλά μας απαντά ένας storyteller της αρχαιότητας, ο Δρ. Θεόδωρος Παπακώστας AKA Archaeostoryteller.

Μιλάμε με τον Θοδωρή για την σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, για επιδημίες στην αρχαιότητα, για αγαπημένους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα αλλά και πώς η λεγόμενη ποπ αρχαιολογία μπορεί να γίνει πραγματική αρχαιογνωσία.

Επίσης, σαν ομιλητής σε προηγούμενο event του TEDxAthens, μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία.

