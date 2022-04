«Podcast με ουρά!» #5: Μια Ακαδημία για τα αδέσποτα

Σ’ αυτό το podcast θα μιλήσουμε για μια Ακαδημία που δημιουργήθηκε πρόσφατα και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των δράσεών της έχει τα ζώα. Είναι η Zero Stray Academy και συνδράμει τους δήμους της χώρας στη διαχείριση των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, εκπαιδεύοντάς τους. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό εξηγεί στην Τασούλα Επτακοίλη η Σοφία Τζονίκη, μέλος της βασικής ομάδας της Zero Stray Academy, και γενική γραμματέας του Zero Stray Pawject, μη κερδοσκοπικής φιλοζωικής οργάνωσης που στόχο έχει τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων, μέσα από προγράμματα στειρώσεων, ηλεκτρονικής σήμανσης και υιοθεσιών.