Stream & Cinema #39: Η Βαβυλώνα στο Χόλιγουντ, το Ιράν στη Δανία και η Δοϊράνη στη… θέση της

Σε μια κινηματογραφική εβδομάδα όπου οι ελληνικές αίθουσες δείχνουν ικανές να κρατήσουν έναν σημαντικό αριθμό θεατών, ο Αιμίλιος Χαρμπής και η Αλεξάνδρα Σκαράκη υποδέχονται τη νέα ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ και ένα πολλά υποσχόμενο ελληνικό ντεμπούτο. Επιπλέον καταθέτουν τις πρώτες τους εντυπώσεις από την talk of the town σειρά «The Last of Us».

Δημοσιογραφική επιμέλεια - Παρουσίαση: Αιμίλιος Χαρμπής - Αλεξάνδρα Σκαράκη

Επιμέλεια παραγωγής: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

