Μαμάδες με Ρούμι: Περιπέτεια

Οι Μαμάδες με Ρούμι παλεύουν με τα κύματα για να μιλήσουν για την περιπέτεια αλλά για καλή τους τύχη ένας Homo Luden τους επαναφέρει στη στεριά για την αναζητήσουν σε ένα (ή περισσότερα) παιχνίδια πόλης. Τι είναι τελικά η περιπέτεια;

Πού βρίσκεται; Στους κάμπους; Στα βουνά; Πρέπει να μπαρκάρεις για να τη βρεις; Οι τρεις καλεσμένες αυτού του επεισοδίου σκέφτονται out of the box και τονίζουν πως περιπέτεια είναι απλά ότι ξεκουνάει το μυαλό μας από τη θέση του!

Κάθε επεισόδιο του podcast Μαμάδες με Ρούμι μέχρι σήμερα που φτάσαμε αισίως στο τελευταίο επεισόδιο για τη…σαιζόν, είχε στόχο να οδηγήσει μικρούς και μεγάλους σε περιπετειώδεις διαδρομές. Επισημαίνοντας βέβαια πως η περιπέτεια δεν βρίσκεται μόνο στις διακοπές ή στα ταξίδια αλλά σε δραστηριότητες απλές καθημερινές που φωτίζουν την αξία του να σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα και στο να βγαίνουμε που και που από τη βολή μας ακολουθώντας την έμφυτη ανάγκη μας για εξερεύνηση.

Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε πως οι περιπέτειες περιέχουν ένα μεγαλεπήβολο πλάνο. Χρειάζεται μια λίστα με ωραία πράγματα που μπορούμε να μοιραστούμε με τα παιδιά και η διάθεση να περάσουμε καλά μαζί τους. Μόνο τότε θα περάσουμε εμείς καλά και τα παιδιά καλύτερα.

Πού βρίσκεται η περιπέτεια στην καθημερινότητα:

Στην επίσκεψη σε ένα μουσείο.

Σε μια ωραία ποδηλατάδα ή σε έναν περίπατο στο κοντινό δασάκι (ακούστε το επεισόδιο με τίτλο Εξερεύνηση για να πάρετε πολλές και ωραίες ιδέες για δραστηριότητες).

Οι Homo Ludens, μια ομάδα που προάγει το παιχνίδι και ειδικεύεται στην δραματουργία της πόλης, καλεσμένοι αυτού του επεισοδίου έχουν πολλές δράσεις που περιμένουν μικρούς και μεγάλους σε διάφορα σημεία της Αθήνας για να ανακαλύψουν την περιπέτεια.

Σε μια επίσκεψη στην παραλία ή σε ένα κοντινό βουνό, με διάθεση για εξερεύνηση και ασφαλή περιπλάνηση.

Σε μια περιπλάνηση στις γειτονιές της πόλης, ανακαλύπτοντας κρυμμένα μυστικά και ιστορίες που δεν είχατε προσέξει ποτέ πριν (από ποιόν/ποιά πήρε το όνομα του ένας δρόμος; Ποιο είναι το άγαλμα που συναντώ; Ποιος σχεδίασε αυτό το κτίριο; Τι δέντρο είναι αυτό που βλέπω και άραγε πόσο χρονών να είναι;)

Στην εξερεύνηση νέων γεύσεων και κουζινών, είτε σε ένα εστιατόριο είτε δοκιμάζοντας να μαγειρέψετε κάτι καινούργιο στο σπίτι.

Βιβλία που οδηγούν στην περιπέτεια

Οι προτάσεις των βιβλίων έχουν γίνει από την κ. Μαρίζα Ντεκάστρο* .

Ένα βιβλίο που προκαλεί την επινοητικότητα:

Εμείς οι ασταμάτητοι, τ.1-2, Γιουβάλ Νόα Χαράρι, εκδ.Μεταίχμιο

Escape books που προκαλούν τη σκέψη για μικρά παιδιά:

Απόδραση από το πειρατικό καράβι, Βίκυ Ξανθοπούλου, εκδ.Παπαδόπουλος

Βρες τον ένοχο, Πολ Μάρτιν, εκδ.Πατάκη

Γίνε πράκτορας του πλανήτη, Ε. Ανδρεάδη, εκδ.Μεταίχμιο

Escape books που προκαλούν τη σκέψη για μεγαλύτερα παιδιά- έφηβους και ενήλικες:

Η απόδραση του Σέρλοκ Χολμς-Περιπέτεια στο Βρετανικό μουσείο/ Περιπέτεια στο υδραγωγείο του Λονδίνου/ Η περιπέτεια της αναλυτικής μηχανής, εκδ. Οξύ

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, Φίλιππος Μανδηλαράς, εκδ. Παπαδόπουλος

Silent books

Η φάλαινα, το αγόρι και η θάλασσα ανάμεσά τους, Πέρσα Ζαχαριά, Καλειδοσκόπιο

Ταξίδι, Αναζήτηση, Επιστροφή (Τριλογία), Άαρον Μπέκερ, εκδ. Φουρφούρι .

Μια αρχή, ένα τέλος, μια αρχή ξανά, Ντ. Σταματιάδη, εκδ. Πατάκη

Η άφιξη, Σον Ταν, εκδ.Φουρφούρι

* Η Μαρίζα Ντεκάστρο είναι συγγραφέας βιβλίων γνώσεων για παιδιά, και μεταφράζει λογοτεχνία για νέους και ενηλίκους. Από το 1998 γράφει κριτική παιδικού και εφηβικού βιβλίου. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, της IBBY-Ελληνικό τμήμα και της Συντακτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Ο Αναγνώστης. Βιβλία της έχουν τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων, το Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων της IBBY- Ελληνικό Τμήμα και το Βραβείο Μετάφρασης Νεανικού Βιβλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας . Αναγράφηκε στον Τιμητικό Πίνακα της IBBY 2016 για τη μετάφραση του νεανικού βιβλίου Θαύμα. Bιβλία της περιλαμβάνονται στον κατάλογο White Ravens 2017 και 2018 της Νεανικής Βιβλιοθήκης του Μονάχου.

Διαβάστε άρθρα της στο ηλεκτρονικό περιοδικό Ο Αναγνώστης

Ταινίες που οδηγούν στην περιπέτεια

Ολες οι ταινίες του Ιντιάνα Τζόουνς (10χρ+).

Τα ντοκιμαντέρ επίσης προάγουν την ανάγκη για περιπέτεια και εξερεύνηση.

Ετσι, μετά τις φετινές περιπέτειες που μοιραστήκαμε με το podcast «Μαμάδες με Ρούμι» κρατάμε πως:

-Η περιπέτεια δεν περιορίζεται σε μακρινά ταξίδια και πολυήμερες διακοπές. Βρίσκεται στις απλές, καθημερινές δραστηριότητες που μας βοηθούν να σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα και να βγαίνουμε για λίγο από τη βολή μας.

-Δεν χρειάζεται να σχεδιάζουμε μεγαλεπήβολα πλάνα για να ζήσουμε μια περιπέτεια. Αρκεί να έχουμε μια λίστα με ωραία πράγματα που μπορούμε να μοιραστούμε με τα παιδιά μας και τη διάθεση να περάσουμε καλά μαζί τους. Όταν εμείς περνάμε καλά, τα παιδιά περνούν ακόμη καλύτερα. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν κάθε στιγμή, ανακαλύπτοντας την περιπέτεια στην καθημερινότητά μας, δημιουργώντας ξεχωριστές αναμνήσεις με όσους αγαπάμε.

Καλό καλοκαίρι