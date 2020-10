To tweet της Ιβάνκα Τραμπ για τον πατέρα της

Μία ανάρτηση για τον πατέρα της που νοσηλεύεται με κορωνοϊό στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ έκανε η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα.

«Τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει από το να εργάζεται για τον αμερικανικό λαό. Αμείλικτος», έγραψε στο Twitter.

Παράλληλα συνόδευσε το μήνυμά της με μια φωτογραφία του πατέρα της, που φαίνεται να υπογράφει έγγραφα.

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! 🇺🇸 pic.twitter.com/2ZSat782qe

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 4, 2020