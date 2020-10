Θετική στον κορωνοϊό η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου

Θετική στον κορωνοϊό διαγνώστηκε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιλι ΜακΕνάνι, όπως ανακοίνωσε η ίδια.

Η κ. ΜακΕνάνι σημείωσε πως τέθηκε σε καραντίνα. «Αφού είχα επανειλημμένως αρνητικά αποτελέσματα στις εξετάσεις για την COVID-19, κάθε ημέρα από την Πέμπτη, διαγνώστηκα θετική σήμερα, χωρίς να έχω εκδηλώσει συμπτώματα», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter.

Σύμφωνα με την ίδια, η ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου δεν έχει καταγράψει κανένα μέλος του Τύπου ως στενή επαφή της.

«Επιπλέον, σαφώς δεν είχα καμία γνώση της διάγνωσης της Χόουπ Χικς πριν από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησα την Πέμπτη», τόνισε η κ. ΜακΕνάνι, αναφερόμενη στη σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, η θετική διάγνωση της οποίας αποκαλύφθηκε την περασμένη Πέμπτη, ώρες προτού ο κ. Τραμπ γνωστοποιήσει ότι εκείνος και η σύζυγός του επίσης προσβλήθηκαν από τον νέο κορωνοϊό.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον δύο ακόμη στελέχη του γραφείου Τύπου του Λευκού Οίκου έχουν βρεθεί θετικά στον ιό.

Στο μεταξύ, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter πως νιώθει καλά και θα συνεχίσει τη διαδικασία της ανάρρωσης στο σπίτι.

«Νιώθω καλά και θα συνεχίσω να ξεκουράζομαι στο σπίτι. Ευχαριστώ το ιατρικό προσωπικό παντού και στέλνω τις προσευχές μου σε όσους έχουν ασθενήσει ή έχουν ασθενή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους», έγραψε η κ. Τραμπ.

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2020