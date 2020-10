Με το Νόμπελ Φυσικής 2020 τιμήθηκαν οι Πένροουζ, Γκέντσελ και Γκεζ

Σε τρεις επιστήμονες απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Φυσικής 2020. Ειδικότερα με το βραβείο τιμήθηκαν τρεις πρωτοπόροι της έρευνας για τις «μαύρες τρύπες»: ο Βρετανός Ρότζερ Πένροουζ, ο Γερμανός Ράινχαρντ Γκέντσελ και η Αμερικανίδα Άντρεα Γκεζ.

Ο Πένροουζ τιμήθηκε με το διάσημο βραβείο επειδή ανακάλυψε πως ο σχηματισμός μιας μαύρης τρύπας είναι κάτι που προβλέπεται από τη θεωρία της γενικής σχετικότητας, ενώ οι Γκέντσελ και Γκεζ τιμήθηκαν για «την ανακάλυψη ενός συμπαγούς υπερμεγέθους αντικειμένου στο κέντρο του γαλαξία μας», εξήγησε η επιτροπή του Νόμπελ ανακοινώνοντας το βραβείο στη Στοκχόλμη.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ. κορωνών Σουηδίας (1,1 εκατ. δολάρια).

Μέχρι σήμερα έχουν απονεμηθεί 113 Νόμπελ Φυσικής, αρχής γενομένης από το 1901. Μόνο έξι χρονιές δεν έχει δοθεί βραβείο Φυσικής, κυρίως λόγω των δύο παγκόσμιων πολέμων τον προηγούμενο αιώνα. Από τα 113 Νόμπελ έως τώρα, τα 47 έχουν δοθεί σε έναν επιστήμονα, τα 32 έχουν μοιραστεί δύο Νομπελίστες, ενώ τα υπόλοιπα 34 έχουν δοθεί σε τρεις ταυτόχρονα.

Συνολικά, το Νόμπελ Φυσικής έχουν πάρει 212 επιστήμονες, εκ των οποίων ένας -ο Τζον Μπάρντιν- είναι ο μοναδικός που το έχει πάρει δύο φορές, το 1956 και το 1972. Ο νεότερος Νομπελίστας ήταν 25 ετών, ο Λόρενς Μπραγκ που το πήρε το 1915 μαζί με τον πατέρα του, ενώ ο γηραιότερος 96 ετών, ο ‘Αρθουρ ‘Ασκιν, το 2018.

Τρεις μόνο φορές έχει δοθεί το συγκεκριμένο Νόμπελ σε γυναίκα, το 1903 (στη Μαρί Κιουρί, που πήρε και το Νόμπελ Χημείας το 1911), το 1963 (Μαρία Γκέπερτ-Μάγιερ) και το 2018 (Ντόνα Στρίκλαντ). Μία φορά το Νόμπελ Φυσικής πήρε παντρεμένο ζευγάρι, η Μαρί και ο Πιέρ Κιουρί το 1903.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 Nobel Prize in Physics with one half to Roger Penrose "for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity" and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez "for the discovery of a supermassive compact object at the centre of our galaxy." These three laureates share this year's Nobel Prize in Physics for their discoveries about one of the most exotic phenomena in the universe, the black hole. Roger Penrose showed that the general theory of relativity leads to the formation of black holes. Reinhard Genzel and Andrea Ghez discovered that an invisible and extremely heavy object governs the orbits of stars at the centre of our galaxy. A supermassive black hole is the only currently known explanation.