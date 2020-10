Θετικός στον κορωνοϊό ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Φίλιπο Γκράντι, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω Twitter.

I am engaging with UNHCR’s Executive Committee from home as I have to isolate after testing positive to #COVID19.

I only have mild symptoms and hope to recover soon.

A reminder of the importance of washing hands 🤝 keeping distances ➡️ and wearing masks 😷! pic.twitter.com/LtUMD7ti64

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) October 7, 2020