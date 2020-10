Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τον Μπάιντεν… «θεόμουρλο»

Αφού υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά έναντι του Δημοκρατικού αντιπάλου του, λιγότερο από ένα μήνα πριν τις προεδρικές εκλογές, ο αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε σήμερα τον Τζο Μπάιντεν «θεόμουρλο». «Για χρόνια είναι θεόμουρλος και όλοι το γνωρίζουν», είπε σε tweet του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Τα μέσα ενημέρωσης είναι προσκολλημένα σε αυτόν και απλά προσπαθούν να τον προστατεύσουν», συνέχισε. «Παρατηρήσατε πώς όλα τα αρνητικά πράγματα, όπως ο πολύς χαμηλός δείκτης νοημοσύνης του (IQ) του, δεν αναφέρονται πλέον; Ψευδείς ειδήσεις (Fake News)», πρόσθεσε σε μια ακόμη από τις προσβολές της καθημερινής ρουτίνας του.

He’s been a wacko for years, and everyone knows it. The Lamestream Media is stuck with him and they are just now trying to clean up his act. Notice how all of the bad things, like his very low IQ, are no longer reported? Fake News! #MAGA https://t.co/LU2o2m7CSs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020