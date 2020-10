Ο Μάικ Πενς… έχει τη μύγα

Μια μύγα ήταν ο αναπάντεχος πρωταγωνιστής του ντιμπέιτ των αντιπάλων υποψηφίων για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ, Μάικ Πενς και Καμάλα Χάρις.

Η μύγα προσγειώθηκε στο κεφάλι του Ρεπουμπλικανού Πενς όπου και κάθισε ανενόχλητη για δύο ολόκληρα λεπτά.

Total time a fly sat on Mike Pence’s head: two minutes pic.twitter.com/PtI0rKSi5I

Σύντομα η μύγα απέκτησε και τον δικό της λογαριασμό στο Twitter με τίτλο «Η μύγα του Μάικ Πενς».

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της για το ντιμπέιτ, η Χάρις και η ομάδα της είχαν λάβει υπόψη το γεγονός ότι η εμφάνιση των γυναικών σε εξουσία εξετάζεται με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ό,τι των ανδρών.

Ήταν όμως η παρουσία του Πενς που τράβηξε εν τέλει την προσοχή.

Πέρα από τη μύγα στο κεφάλι του, ο κόσμος σχολίασε επίσης και την κατάσταση του αριστερού του ματιού.

Αρκετοί από αυτούς που παρακολούθησαν το ντιμπέιτ, παρατήρησαν ότι το αριστερό μάτι του Πενς φαινόταν κοκκινισμένο, κάτι που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση.

Is he ok? pic.twitter.com/77qDCYdFGr

— Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) October 8, 2020