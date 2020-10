«Ομοφυλοφιλική προπαγάνδα» χαρακτηρίζει παιδικό βιβλίο η ουγγρική κυβέρνηση

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας στράφηκε εναντίον μίας λεσβιακής ομάδας για τη δημοσίευση ενός παιδικού βιβλίου, το οποίο καταγγέλλει για «ομοφυλοφιλική προπαγάνδα» και τονίζει ότι πρέπει να απαγορευθεί και να αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Το βιβλίο με παραμύθια για παιδιά, το οποίο φέρει τον τίτλο «Η Χώρα των Θαυμάτων Είναι για Όλους» (Wonderland Is For Everyone), κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα από τη λεσβιακή ομάδα Labrisz Lesbian Association, πυροδοτώντας έντονο δημόσιο διάλογο και αντιδράσεις, με ορισμένα βιβλιοπωλεία να δέχονται ακόμη και απειλές αναφορικά με τη διάθεση του στο κοινό.

Ενδεικτικά, ένα στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος «Η Πατρίδα Μας» έκανε κυριολεκτικά κομμάτια το βιβλίο κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντας το «ομοφυλοφιλική προπαγάνδα». Με τον ισχυρισμό αυτό δεν φάνηκε να διαφωνεί και η κυβερνητική πλευρά, με τον επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν να το χαρακτηρίζει επίσης δημόσια «ομοφυλοφιλική προπαγάνδα».

«Η σεξουαλική ταυτότητα είναι ένα προσωπικό ζήτημα, όμως υπάρχει κάποιο όριο… δηλαδή ότι η ομοφυλοφιλική προπαγάνδα δεν πρέπει να στοχεύει στα παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος της ουγγρικής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ένα βιβλίο σαν και αυτό ισοδυναμεί με το να θέτει κάποιος σε κίνδυνο ανήλικα παιδιά.

Παρά την εξαιρετικά συντηρητική του ατζέντα, το κυβερνητικό κόμμα Φίντες (Fidesz) έχει μέχρι στιγμής αποφύγει τη σφοδρή αντιπαράθεση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της χώρας. Μολαταύτα, η κάθετη αντίθεση του με τις διεκδικήσεις της τελευταίας εκφράστηκε έμπρακτα τον Μάιο, όταν το κοινοβούλιο, με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ψήφισε την απαγόρευση του δικαιώματος των διεμφυλικών να αλλάζουν το φύλο τους στην ταυτότητα και στα επίσημα έγγραφα τους.

Παρά τις αντιδράσεις και τις απειλές, τα πρώτα 1.500 αντίτυπα του παιδικού βιβλίου εξαντλήθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.