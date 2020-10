Συρία: Τα «Λευκά Κράνη» διασώζουν αγελάδα που έπεσε σε πηγάδι (βίντεο)

Εν μέσω εμφυλίου στη Συρία, σωστικό συνεργείο καταφέρνει να βγάλει μια αγελάδα που έπεσε σε πηγάδι στην πόλη Ιντλίμπ.

Οπως φαίνεται από το βίντεο που δημοσίευσε το βρετανικό δίκτυο Sky News, η αγελάδα που θα έχει συνηθίσει να σφυρίζουν γύρω από τα αυτιά της οι σφαίρες και οι βόμβες παρέμεινε απτόητη και μέσα στο πηγάδι.

This is the moment rescuers save trapped cow 🐄

The animal managed to fall down a well in Idlib, Syria, but was rescued by a crane.

