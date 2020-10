ΗΠΑ: Λευκοί έφιπποι αστυνομικοί τραβούσαν Αφροαμερικανό με σκοινί (βίντεο)

Αγωγή εναντίον της πόλης Γκάλβεστον και της αστυνομίας εκεί κατέθεσε ένας Αφροαμερικανός τον οποίο δύο λευκοί, έφιπποι αστυνομικοί έδεσαν και τραβούσαν με ένα σκοινί πέρυσι, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο, δήλωσε χθες Δευτέρα ο δικηγόρος του.

Τον Αύγουστο του 2019 ο Ντόνλαντ Νίλι συνελήφθη για παραβίαση ιδιωτικού χώρου στην πόλη αυτή της πολιτείας του Τέξας. Δύο έφιπποι, λευκοί αστυνομικοί του έδεσαν ένα σκοινί στις χειροπέδες που του είχαν φορέσει και τον οδήγησαν πεζό στο αστυνομικό τμήμα, μια σκηνή που θύμιζε τον τρόπο που μετέφεραν τους σκλάβους.

Με αυτό τον τρόπο διέσχισε αρκετούς δρόμους του Γκάλβεστον, με περαστικούς να τραβούν βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό.

Στην αγωγή που κατέθεσε ο Νίλι στις 7 Οκτωβρίου καταγγέλλει ότι οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν «ακραίες» και «σκανδαλώδεις» και του προκάλεσαν σωματικά και ψυχολογικά τραύματα. Τόνισε μάλιστα ότι «είχα την εντύπωση ότι με εξέθεσαν όπως τους σκλάβους» σε μια κατάσταση η οποία του προκάλεσε «ντροπή, ταπείνωση και φόβο».

Here’s video of Donald Neely being led through Galveston streets by mounted officers. The scene has created quite to the uproar. https://t.co/pPEFG2eOSb #kprc2 #HouNews pic.twitter.com/WyAzZfCu45

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) August 6, 2019