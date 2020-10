Πολωνία: Βόμβα του Β’ Παγκοσμίου εξερράγη κάτω από το νερό (βίντεο)

Η μεγαλύτερη βόμβα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που βρέθηκε ποτέ στην Πολωνία εξερράγη κάτω από το νερό, καθώς δύτες του Πολεμικού Ναυτικού προσπαθούσαν να την εξουδετερώσουν.

BIG BANG! The largest WWII-era bomb ever found in Poland exploded underwater as Navy divers were trying to defuse it. https://t.co/5oQEYKWOId pic.twitter.com/2PBkQN15E6

