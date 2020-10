Ερντογάν: Δεν στείλαμε Σύρους μαχητές στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αρνείται τους ισχυρισμούς ότι η Τουρκία έστειλε Σύρους μαχητές για να υποστηρίξουν το Αζερμπαϊτζάν στη διαμάχη για το Ναγκόρνο – Καραμπάχ.

«Προς όσους λένε ότι στείλαμε εκεί τους Μουτζαχεντίν από τη Συρία, δεν έχουμε τέτοια ατζέντα», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους Αζέρους αδερφούς μας με κάθε μέσο στήριξης και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

VIDEO: Turkish President Recep Tayyip Erdogan denies the claims that Turkey sent Syrian fighters in support of its ally Azerbaijan over the disputed Nagorno-Karabakh pic.twitter.com/zjs1TpDtMH

