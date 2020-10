Το Twitter μπλόκαρε τον προεκλογικό λογαριασμό του Τραμπ

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το κατά τα άλλα αγαπημένο του social media, το Twitter.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος), το Twitter μπλόκαρε για λίγη ώρα το επίσημο λογαριασμό της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ (@TeamTrump), σημειώνοντας ότι ανάρτησε υλικό που παραβιάζει τους κανονισμούς του μέσου. Το επίμαχο βίντεο αφορούσε πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές επαφές στην Ουκρανία του γιου του υποψηφίου των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.

Ο λόγος που το υλικό αυτό –το οποίο αρχικώς δημοσιεύθηκε στη New York Post- κρίθηκε ότι παραβιάζει τους κανονισμούς του Twitter αφορά στη χρήση υλικού που έχει ληφθεί παρανόμως από χάκερς. «Ο Τζο Μπάιντεν είναι ψεύτης και έχει διαλύσει τη χώρα μας επί χρόνια» σημειώνει το επίμαχο βίντεο της καμπάνιας του Τραμπ.

Ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Twitter, δήλωσε: «Θα καταλήξει σε μια μεγάλη μήνυση και υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και να είναι πολύ άσχημα, που θα προτιμούσα να μην γίνουν, αλλά πιθανόν θα γίνουν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αργά το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) ο λογαριασμός επανήλθε και αναρτήθηκε εκ νέου το επίμαχο βίντεο με την εξής λεζάντα: «Είμαστε πίσω και ποστάρουμε και πάλι το βίντεο που το Twitter δεν θέλει να δείτε. Ο Τζο Μπάιντεν είναι ένας ψεύτης και διαλύει επί χρόνια τη χώρα. Μοιράστε το».

Δείτε το επίμαχο tweet:

We are back and we are re-posting the video Twitter doesn’t want you to watch.

JOE BIDEN IS A LIAR WHO HAS BEEN RIPPING OFF OUR COUNTRY FOR YEARS!

PASS IT ON. pic.twitter.com/pSWyycFrEF

— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 15, 2020