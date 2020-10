ΗΠΑ: Φέτος δεν «είναι η οικονομία, ηλίθιε» αλλά ο κορωνοϊός (βίντεο)

Η βαθιά διχασμένη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών οδεύει προς τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου με τον κορωνοϊό, και όχι την οικονομία όπως συνήθως συνέβαινε, να είναι εκείνος που θα κρίνει τον νικητή, σύμφωνα με έρευνα του NBC και της Wall Street Journal.

Η έρευνα βρήκε ότι το 50% των πολιτών θεωρεί ότι είναι συνολικά σε καλύτερα οικονομική κατάσταση από ό,τι πριν τέσσερα χρόνια, έναντι 34% που θεωρεί ότι είναι σε χειρότερη θέση από το 2016 – κι αυτό συνιστά πλεονέκτημα για τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ωστόσο ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, το 58%, θεωρεί πως η χώρα είναι σε χειρότερη θέση από τότε που αναλάμβανε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σύγκριση με το 38% που λέει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλύτερη θέση σε σχέση με τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

