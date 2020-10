Οι πόλεις γίνονται πιο φιλικές στα ποδήλατα, λόγω κορωνοϊού (βίντεο)

Κατά τον αιώνα που διανύουμε, το αυτοκίνητο έγινε το απαραίτητο όχημα για όλες τις μετακινήσεις, από και προς την εργασία, τα ψώνια, ακόμη και τις βόλτες.

Όμως, η πανδημία σε συνδυασμό με τα lockdown άλλαξε τα δεδομένα και τις συνήθειες. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ανά τον πλανήτη, στράφηκαν στις μετακινήσεις με ποδήλατο.

Μάλιστα, στην Covid-19 εποχή τα καταστήματα με ποδήλατα είδαν τις πωλήσεις τους να αυξάνονται, καθώς τα Μ.Μ.Μ. και οι συνωστισμοί σε αυτά προκαλούν έντονη ανησυχία.

Την ίδια ώρα, το περιβαλλοντικά οφέλη είναι σημαντικά και οι πόλεις εκμεταλλεύονται την «ευκαιρία» να συντηρήσουν τους υπάρχοντες ποδηλατοδρόμους και να σχεδιάσουν τα οδικά δίκτυα του μέλλοντος.

Η ποδηλασία δεν είναι μόνο μία συνήθεια ψυχαγωγίας, αλλά πολλά περισσότερα και γι’ αυτόν τον λόγο οι πόλεις αλλάζουν προκειμένου να δέχονται περισσότερα ποδήλατα στους δρόμους τους.

Ορισμένες, δε, επενδύουν μεγάλα ποσά σε αυτή την δραστηριότητα.

Για παράδειγμα, η Νέα Υόρκη μετέτρεψε σε πεζόδρομους και ποδηλατοδρόμους περίπου 129.000 χιλιόμετρα συνολικά.

Το Λονδίνο ξοδεύει 100 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων.

Το Παρίσι προσφέρει 56 δολάρια σε κάθε πολίτη για να συντηρήσει το παλιό ποδήλατό του.

Σκοπός είναι η νέα συνήθεια και οι αλλαγές που την ακολουθούν να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Μολαυτάυτα, ενώ οι πόλεις γίνονται φιλικότερες προς τα ποδήλατα, το μέλλον των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών μοιάζει πιο αβέβαιο και θα πρέπει οι πόλεις να φανταστούν και να δημιορυργήσουν τα νέα δίκτυα για τα μέσα μεταφοράς.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω βίντεο

How cities are becoming more bike-friendly because of shutdowns pic.twitter.com/wDPCx4AwfK

— Business Insider (@businessinsider) October 19, 2020