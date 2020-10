Πίτερ Μπέικερ στην «Κ»: Ο Μπάιντεν έχει προβάδισμα που δύσκολα θα καλυφθεί

Ο Πίτερ Μπέικερ έχει ελληνική καταγωγή. Κάνει το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου πάνω από 20 χρόνια, πρώτα για την Washington Post και από το 2008 για τους New York Times. (Φωτ. DOUG MILLS / THE NEW YORK TIMES)