Κορωνοϊός: Σκηνές με κλίνες στήνει νοσοκομείο στο Τέξας (βίντεο)

Συνθήκες πολέμου θυμίζει έντονα πλέον στις ΗΠΑ η μάχη με τον κορωνοϊό, με πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Τέξας να στήνει σκηνές με κλίνες που προορίζονται για ασθενείς με Covid-19.

Νοσοκομείο εκστρατείας αποτελεί ουσιαστικά η έκτακτη, ημιυπαίθρια πτέρυγα του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου στο Ελ Πάσο, με τις κλίνες να χωρίζονται μόνο από πάνινα παραβάν.

Παρότι το Τέξας έχει σταθεροποιήσει τον αριθμό νέων κρουσμάτων, η πόλη του Ελ Πάσο υφίσταται έκρηξη περιπτώσεων της ασθένειας Covid-19, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Video shows patient overflow tents set up outside at UMC El Paso, as the city has recently seen a significant spike in COVID-19 cases. https://t.co/a6U5scTxpb pic.twitter.com/VywJu89pcz

— ABC News (@ABC) October 26, 2020