Σκληρή γλώσσα από Ρούτε: Εχω ένα μήνυμα για τον κ. Ερντογάν (βίντεο)

Με σκληρή γλώσσα απευθύνθηκε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» τη μήνυση που κατέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά του ηγέτη της ολλανδικής ακροδεξιάς Χεερτ Βίλντερς με αφορμή το σατιρικό σκίτσο που ανήρτησε ο τελευταίος εναντίον του Τούρκου ηγέτη.

Ο Ρούτε απευθύνθηκε απευθείας στον Ερντογάν, μπροστά στον τηλεοπτικό φακό και ενώπιον πολλών Ολλανδών δημοσιογράφων.

Dutch @MinPres Mark Rutte: “I have a message for President Erdogan and the message is very simple. In the Netherlands, we consider freedom of speech one of our most cherished rights and that includes cartoons, including of politicians.” https://t.co/FFnczfD2ko

— Seán Dunleavy (@S_A_Dunleavy) October 27, 2020