Με Ερντογάν το εξώφυλλο του Charlie Hebdo την Τετάρτη

Τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «φιλοξενεί» το γαλλικό σατιρικό περιοδικό στο εξώφυλλό του την Τετάρτη.

Το αιχμηρό εξώφυλλο του εντύπου απεικονίζει τον Τούρκο Πρόεδρο, φορώντας εσώρουχα, να ανασηκώνει το φουστάνι μίας μουσουλμάνας.

Το σκίτσο, που αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο αντιδράσεων, συνοδεύεται από τη φράση: «Ερντογάν: Στην ιδιωτική του ζωή, έχει πολύ πλάκα (είναι πολύ αστείος)» ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος εμφανίζεται να αναφωνεί «Ω! Ο προφήτης!».

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, σχολίασε μέσω Twitter πως «η αντι-μουσουλμανική ατζέντα του Γάλλου προέδρου Μακρόν αποδίδει καρπούς. Το Charlie Hebdo μόλις δημοσίευσε μια σειρά από τα λεγόμενα κινούμενα σχέδια γεμάτα από περιφρονητικές εικόνες προς τον πρόεδρό μας. Καταδικάζουμε αυτήν την πιο αηδιαστική προσπάθεια για τη διάδοση του πολιτιστικού ρατσισμού».

French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2020