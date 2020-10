Άνεμοι-ρεκόρ από τον τυφώνα Ζήτα στις νότιες ΗΠΑ (βίντεο)

Σαρωτικό είναι το πέρασμα του τυφώνα Ζήτα από τις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, που αποτελεί τον τρίτο τυφώνα μέσα σε δύο μήνες που πλήττει τις νότιες ακτές τις χώρας και αφήνει πίσω του τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Ο Ζήτα χτύπησε την πολιτεία της Λουιζιάνα με τους ανέμους να ξεπερνούν την τετάρτη ταχύτητες 175 χιλιομέτρων την ώρα, πριν περάσει επίσης από την Αλαμπάμα και την Τζόρτζια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ισχύ ανέμων που έχεικαταγραφεί σε αυτή την περίοδο του έτους τα τελευταία 100 χρόνια στις ηπειρωτικές ΗΠΑ.

Powerful winds rip through the town of Cut Off, Louisiana, as Hurricane Zeta makes landfall in the state as a Category 2 storm with maximum sustained winds of around 110 mph. https://t.co/cBRdnx1y0i pic.twitter.com/LUXyhpLW3o

— ABC News (@ABC) October 28, 2020