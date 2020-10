Νέα Υόρκη: Γερανός-φτερό στον άνεμο χτυπά ουρανοξύστη και ρίχνει κομμάτια του στον δρόμο (βίντεο)

Έρμαιο στον φθινοπωρινό άνεμο έγινε γερανός στο κέντρο της Νέας Υόρκης, που στροβιλιζόμενος χτύπησε παρακείμενο ουρανοξύστη ρίχνοντας στο έδαφος, εκατοντάδες μέτρα κάτω, κομμάτια του κτιρίου.

Σε βίντεο που ανήρτησε το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι ABC φαίνεται η ανεξέλεγκτη κίνηση του γερανού οικοδομής με φόντο τον νυχτερινό ουρανό της Νέας Υόρκης. Ο γερανός εμφανίζεται να χτυπά τον διπλανό του ουρανοξύστη αφαιρώντας του κομμάτια από την πρόσοψη που πέφτουν κάτω με πάταγο στο οδόστρωμα.

LOOK OUT: NYPD warns of falling debris as a crane spinning in the wind knocked what appears to be metal from a nearby skyscraper. https://t.co/r0yJxhx7pn pic.twitter.com/fSXV4vr2Us

— ABC News (@ABC) October 30, 2020