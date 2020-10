Συλλυπητήρια Μπάιντεν σε Ελλάδα και Τουρκία για τον σεισμό

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην Ελλάδα και την Τουρκία μετά από τον σεισμό στο Ανατολικό Αιγαίο που σκότωσε τουλάχιστον 19 άτομα και στις δύο χώρες και τραυματίστηκε εκατοντάδες ακόμη.

«Η Τζιλ κι εγώ στέλνουμε τις προσευχές μας στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας μετά τον σημερινό σεισμό», έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter, αναφερόμενος στη σύζυγό του. «Είμαστε ευγνώμονες στους γενναίους διασώστες που σώζουν άλλους και στις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας που αφήνουν στην άκρη τις διαφορές τους για να στηρίξουν η μία την άλλη», τόνισε ο Μπάιντεν.

Jill and I send our prayers to the people of Greece and Turkey following today’s earthquake. We’re grateful for the brave rescuers saving others, and for the governments of Greece and Turkey putting aside their differences to support each other.

