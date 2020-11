Ο Μπαράκ Ομπάμα «δίνει πόντους» στον Μπάιντεν (βίντεο)

Ο Μπαράκ Ομπάμα εντυπωσίασε με τις μπασκετικές του ικανότητες το Σάββατο στο Μίσιγκαν όπου βρίσκεται, με αφορμή προεκλογικές ομιλίες του υποψηφίου των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μπήκε στο γήπεδο, πήρε τη μπάλα και έβαλε καλάθι.

«Αυτό κάνω», αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Ομπάμα, ενώ ο Τζο Μπάιντεν παρακολουθούσε από απόσταση μέσα στο γυμναστήριο της πόλης Φλιντ.

so this was absolutely insane pic.twitter.com/W4JL6LQZxq

— Olivia Raisner (@OliviaRaisner) October 31, 2020